Диетолог перечислила недорогие продукты для похудения

Эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско перечислила недорогие продукты для похудения в беседе с РИА Новости.

Специалист посоветовала включить в ежедневный рацион овощи разных цветов, кроме тех, которые отличаются высоким содержанием крахмала — кукурузы и картофеля. «Причем желательно использовать те овощи, которые растут в вашем регионе, — это всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками», — сказала она.

Тараско добавила, что для любой диеты важно наличие легкоусвояемого белка, который содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. При ощущении чувства голода специалист посоветовала добавить немного углеводов, которые есть в цельных крупах.

Также в рацион следует включать нерафинированные растительные масла либо горсть орехов. «Чтобы порадовать себя, на десерт я рекомендую сезонные фрукты: один-два в день или сухофрукты (30-40 граммов в день), также допускается мед», — отметила диетолог.

По словам Тараска, также недорогим продуктом для похудения является морковь, которая состоит в основном из воды и обладает низкой калорийностью. При этом она богата клетчаткой, которая помогает пище лучше усваиваться, а также витамином К, антиоксидантами, калием и бета-каротином.

Кроме того, диетолог отметила, что следует обратить внимание на шпинат, так как он имеет высокую питательную ценность и низкую калорийность. Также в бобовых содержится большое количество клетчатки и белка, помогающие сократить аппетит.

Тараска порекомендовала при похудении употреблять грейпфруты. В них содержится масса полезных микро- и макроэлементов: витамины А, С, B6, кальций, фосфор, фолиевая кислота, магний, калий и медь. Кроме того, этот фрукт оказывает благотворное влияние на укрепление иммунитета.

Ранее диетолог и нутрициолог Наталия Кушнир заявила, что любители йогурта могут есть его каждый день, но стоит ориентироваться на реакцию организма. По ее словам, использующиеся в качестве закваски лакто- и бифидобактерии нормализуют пищеварение и положительно сказываются на работе кишечника, но частоту употребления йогурта следует регулировать по реакции организма.