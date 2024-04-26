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05:30, 26 апреля 202469-я параллель

Жителей части российских территории призвали готовиться к долгосрочным угрозам

Климатолог Киселев: таяние вечной мерзлоты в России может привести к авариям

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Глобальное потепление несет в себе долгосрочные угрозы для жителей части российских территорий. Готовиться к этим опасностям в беседе с «Лентой.ру» призвал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

Он объяснил, что ураганы, вихри и наводнения считаются краткосрочными явлениями, которые длятся до нескольких недель. Однако также существуют и долгосрочные угрозы. Климатолог напомнил, что две трети территорий России находятся в зоне вечной мерзлоты, которая в результате повышения температуры начинает деградировать.

«Это может привести к дополнительным рискам аварийности для уже построенных объектов. Ведь когда строили [объекты на Севере], то никому не приходило в голову, что так подло по отношению к человеку будет себя вести мерзлота», — предупредил Киселев.

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Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов также призвал россиян готовиться к природным катастрофам, вызванным глобальным потеплением. Эколог предупредил, что главной угрозой для страны является рост температуры в ее арктической зоне, который может привести к таянию вечной мерзлоты с последующей просадкой фундаментов построенных на мерзлых грунтах жилых домов, нефтепроводов и предприятий.

В марте научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд. По его словам, она подходит к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5 градуса.

ЖЗЛ
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