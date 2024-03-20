Вильфанд: температура на Земле восемь месяцев превышает норму на 1,5 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд заявил о рекордной температуре на Земле и подчеркнул, что в течение восьми месяцев она подходит к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5 градуса. По его словам, февраль стал девятым аномально теплым месяцем подряд. Синоптик подчеркнул, что такое явление наблюдается впервые.

«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы», — объяснил он.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза Copernicus пришли к выводу, что рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия.