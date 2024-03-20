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05:14, 20 марта 2024Среда обитания

Вильфанд заявил о рекордной температуре на Земле

Вильфанд: температура на Земле восемь месяцев превышает норму на 1,5 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд заявил о рекордной температуре на Земле и подчеркнул, что в течение восьми месяцев она подходит к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5 градуса. По его словам, февраль стал девятым аномально теплым месяцем подряд. Синоптик подчеркнул, что такое явление наблюдается впервые.

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«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы», — объяснил он.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза Copernicus пришли к выводу, что рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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