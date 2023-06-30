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19:04, 30 июня 2023Среда обитания

Климатический кризис приблизился к точке невозврата

Copernicus: климатический кризис приблизился к точке невозврата, температуры бьют рекорды

Фото: Li-An Lim / Unsplash

Рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия. О приближении климатического кризиса к точке невозврата заявили эксперты климатической службы Евросоюза Copernicus, пишет Reuters.

По данным специалистов, в начале июня средняя глобальная температура приземного воздуха несколько дней на 1,5 градуса Цельсия превышала доиндустриальный уровень. Такое случалось и раньше, но в этот раз показатель выше критической точки впервые зафиксировали в Северном полушарии в летние месяцы. Жара побила исторический максимум в нескольких регионах Китая, США, Мексики и других странах. Температуры выше обычных в июне наблюдались также в Испании, Иране и Вьетнаме.

Потепление отмечено и в Мировом океане — оно случилось на фоне Эль-Ниньо и экстремальной жары на суше. Среднемировая температура поверхности моря достигла 21 градуса Цельсия в конце марта и оставалась на рекордном уровне для этого времени года в течение следующих двух месяцев. Климатологи подчеркнули, что масштабы и частота экстремальных погодных явлений увеличиваются — сильные засухи по всему миру наблюдались и в этом году.

Ранее специалисты Института энергетики заявили, что человечество движется в неправильном направлении — выбросы парниковых газов в мировой энергетике рекордно увеличились в 2022 году и продолжат расти.

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    Нина Ташевская
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