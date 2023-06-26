Стало известно о движении человечества в неправильном направлении

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13:44, 26 июня 2023Среда обитания

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Институт энергетики: мир недостаточно сокращает выбросы парниковых газов

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Выбросы парниковых газов в мировой энергетике рекордно увеличились в 2022 году и продолжат расти еще больше, говорится в отчете специалистов Института энергетики.

В 2022 году использование ископаемого топлива составляло 82 процента от общемирового потребления энергии — ситуация не изменилась с 2021 года. Это привело к увеличению выбросов парниковых газов на 0,8 процента, несмотря на рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году. Авторы отчета считают, что ситуация с вредными выбросами продолжит ухудшаться в том числе потому, что с восстановлением Китая после пандемии начинает значительными темпами расти потребление авиатоплива.

Исследователи призвали принять срочные меры для решения проблемы роста выбросов парниковых газов. В отчете указано, что положительный эффект от использования ВИЭ нивелируется увеличением общемирового потребления энергии. Авторы доклада также указали на риск того, что цели Парижского соглашения по климату достигнуты не будут. Страны-участницы соглашения должны снизить выбросы углекислого газа наполовину к концу десятилетия.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), по итогам 2022 года глобальные выбросы углекислого газа (CO2) рекордно выросли. Они увеличились на 0,9 процента, или 321 мегатонну, и составили более 36,8 гигатонны. При этом прирост оказался меньше, чем ожидалось. По мнению специалистов, это связано с массовым переходом на возобновляемые источники энергии.

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    Мария Черкасова
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