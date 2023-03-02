Объем выбросов углекислого газа в мире вырос до рекордного уровня

IEA: объем выбросов углекислого газа от энергообъектов в мире вырос до рекордного уровня

По итогам 2022 года глобальные выбросы углекислого газа (CO2) от энергообъектов выросли до рекордного уровня. О том, что объем эмиссий достиг максимального значения, говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA).

За год связанные с производством энергии выбросы CO2 в мире увеличились на 0,9 процента, или 321 мегатонну. Общий объем составил более 36,8 гигатонны. Несмотря на новый рекорд, прирост оказался меньше, чем ожидалось. Эксперты связывают это с массовым переходом на возобновляемые источники энергии и транспорт на электротяги. Перечисленные меры позволили избежать роста выбросов на 550 мегатонн.

Сильнее всего объем эмиссий увеличился в странах Азии, не считая Китай. В среднем положительная динамика составила 4,2 процента, причем большая часть роста пришлась на уголь. В США выбросы выросли на 0,8 процента, в основном за счет природного газа. В Европе объем выбросов снизился на 2,5 процента благодаря теплой зимы и меньшего, чем ожидалось, использования угля в отоплении и генерации электричества.

60 из 321 мегатонны дополнительных выбросов связаны с потребностью в отоплении и охлаждении на фоне экстремальных погодных условий. Еще 55 мегатонн появились из-за остановки для профилактики или ремонта нескольких реакторов атомных электростанций (АЭС).

В феврале в Европе приняли решение по производству легковых автомобилей и утвердили цели по сокращению выбросов CO2. С 2035 года новые машины не должны производить выбросы углекислого газа — согласно плану, объем эмиссий сократится на 100 процентов по сравнению с 2021 годом.