В Европе приняли решение по легковым автомобилям

Европарламент: с 2035 года легковые автомобили не должны производить CO2

Европарламент принял решение по производству легковых автомобилей и утвердил цели по сокращению вредных выбросов. Об этом говорится на сайте законодательного органа власти.

Большинство депутатов одобрили соглашение по пересмотру стандартов выбросов CO2 от новых автомобилей. Так, с 2035 года новые легковые автомобили не должны производить выбросы углекислого газа — объем CO2 должен сократиться на 100 процентов относительно показателей 2021 года. При этом к 2030 году выбросы решили снизить на 55 процентов.

«Такие цели вносят ясность в автомобильную промышленность и стимулируют инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и пользование автомобилями с нулевым уровнем выбросов станут дешевле для потребителей. Таким образом экологичное вождение станет доступным для всех», — заявил депутат Ян Хейтема.

В октябре 2022 года страны Европейского союза и Европарламент решили запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Запрет относительно этого типа автомобилей стал частью плана по созданию в Европе нейтральной экономики к 2050 году.