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17:08, 28 октября 2022Среда обитания

В Европе запретят продажу одного типа автомобилей

После 2035 года в Европе решили запретить продажу машин, работающих на ископаемом топливе

Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны Европейского союза и Европарламент решили запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Об этом сообщает Reuters.

Запрет относительно этого типа автомобилей стал частью плана по созданию в Европе нейтральной экономики к 2050 году. Решение должно ускорить переход европейских стран на электромобили, что поможет снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Французский депутат Европарламента Паскаль Канфен назвал решение историческим. По словам политика, на данный момент на сектор автомобилей приходится 16 процентов выбросов в Европе, однако к 2050 году сферу удастся сделать углеродно-нейтральной.

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При этом представители Greenpeace не оценили решение европейских властей. «ЕС выбирает живописный маршрут, но этот маршрут заканчивается катастрофой», — заявили в организации в разговоре с бельгийским изданием The Brussels Times. По мнению экспертов, новые автомобили, работающие на ископаемом топливе, необходимо запретить самое позднее к 2028 году.

В апреле 2022 года глава Audi Маркус Дюссманн заявил, что европейские автопроизводители должны полностью отказаться от ископаемого топлива с 2040 года. «Мы должны направить всю нашу энергию на электромобили», — призвал тогда гендиректор бренда.

Нина Ташевская
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