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Европу призвали отказаться от бензина

Автопром задумал отказаться от ископаемого топлива к 2040 году

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Европейские автопроизводители должны полностью отказаться от ископаемого топлива с 2040 года, заявил глава Audi Маркус Дюссманн, передает Reuters.

Audi задумала прекратить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2033 года. Материнская компания Audi — Volkswagen — собирается отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года в Европе, а затем в Китае и США.

Европейские автопроизводители увеличили инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии на фоне топливного кризиса из-за конфликта на Украине. «Давайте будем мужественны, как европейцы, и возьмем на себя обязательство полностью отказаться от бензина с 2040 года. Мы должны направить всю нашу энергию на электромобили», — призвал Дюссманн.

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Генеральный директор BMW Оливер Ципсе, напротив, считает, что автопроизводители не должны забывать о «классических» автомобилях с двигателем внутреннего сгорания и не переориентировать все мощности на производство электрокаров. По словам Ципсе, автоконцерны, которые планируют полностью перейти на производство электрокаров, рискуют впасть в сильную зависимость от стран-производителей сырья для литиевых аккумуляторов, например от Китая.

Тем временем в Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) предупредили о новой угрозе для производства электромобилей. Как предсказывает глава СPCA Цуй Дуншу, затраты автомобильных компаний на аккумуляторы вырастут из-за подорожания никеля.

Ранее два автогиганта — General Motors и Honda заявили о начале совместного производства электромобилей стоимостью до 30 тысяч долларов (чуть более 2,5 миллиона рублей). Результатом сотрудничества американского и японского автопроизводителей будут машины и для Honda, и для GM. Компании-партнеры собираются начать массовое производство бюджетных электромобилей, включая популярные компактные кроссоверы, в 2027 году.

Honda Motor пока не захотела полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридной технологии.

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Платон Щукин
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