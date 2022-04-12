Японский автогигант не захотел полностью отказываться от бензина

Японский автогигант Honda Motor будет создавать гибридные автомобили

Японский автогигант Honda Motor пока не захотел полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридной технологии, сообщает Financial Times.

В течение десятилетия корпорация планирует вложить в создание электромобилей 40 миллиардов долларов. Однако в Honda не будут полностью переходить на батареи. Во вторник, 12 апреля, представители компании заявили, что хотят развивать бензиново-электрическую систему, пока дороги не будут готовы к большему количество электрокаров.

«Нам необходимо не просто переходить на электромобили, а учитывать множество факторов, таких как окружающая среда и уровень проникновения возобновляемых источников энергии», — подчеркнул президент компании Тосихиро Мибе. В компании посчитали, что гибридные модели будут их сильной стороной к 2035 году.

В феврале 2022 года отказываться от двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине, не захотел итальянский концерн Lamborghini. В компании решили создать первый гибрид, который будет оснащен как обычным, так и электродвигателем. Окончательное решение о двигателях на бензине примут после 2030 года.