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Японский автогигант не захотел полностью отказываться от бензина

Японский автогигант Honda Motor будет создавать гибридные автомобили

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Японский автогигант Honda Motor пока не захотел полностью отказываться от бензиновых двигателей. Компания вложит средства в создание гибридной технологии, сообщает Financial Times.

В течение десятилетия корпорация планирует вложить в создание электромобилей 40 миллиардов долларов. Однако в Honda не будут полностью переходить на батареи. Во вторник, 12 апреля, представители компании заявили, что хотят развивать бензиново-электрическую систему, пока дороги не будут готовы к большему количество электрокаров.

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«Нам необходимо не просто переходить на электромобили, а учитывать множество факторов, таких как окружающая среда и уровень проникновения возобновляемых источников энергии», — подчеркнул президент компании Тосихиро Мибе. В компании посчитали, что гибридные модели будут их сильной стороной к 2035 году.

В феврале 2022 года отказываться от двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине, не захотел итальянский концерн Lamborghini. В компании решили создать первый гибрид, который будет оснащен как обычным, так и электродвигателем. Окончательное решение о двигателях на бензине примут после 2030 года.

Нина Ташевская
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