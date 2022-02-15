Lamborghini не захотели отказываться от бензина

Итальянский концерн Lamborghini, принадлежащий Volkswagen AG, не захотел полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на бензине. Топливо предлагают заменить на синтетический аналог, сообщает немецкая газета Die Welt.

Компания решила создать первый гибрид, который будет оснащен как ДВС, так и электродвигателем. Подобная система сделает машины мощнее и повлияет на уровень выбросов углекислого газа. После 2030 года руководство концерна примет решение о производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Одним из вариантов была бы возможность поддерживать двигатели внутреннего сгорания, работающие на синтетическом бензине», — заявил главный исполнительный директор Lamborghini Штефан Винкельман.

О создании гибрида в Lamborghini рассказали в январе 2022 года, он появится в 2023-м. Решение связано с желанием меняться ради спасения планеты и достижения климатических целей. Запуск полноценного электрокара запланировали на 2025 год.