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Lamborghini изменится ради спасения планеты

Bloomberg: в 2023-м Lamborghini представит гибрид с ДВС и электродвигателем

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Со следующего года итальянский концерн Lamborghini, принадлежащий Volkswagen AG, перестанет выпускать автомобили, работающие только на бензиновых двигателях. Компания решила меняться ради спасения планеты и достижения климатических целей. В интервью Bloomberg глава компании Стефан Винкельманн рассказал, что в 2023-м Lamborghini представит свой первый гибрид, оснащенный как двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электродвигателем.

Уже с 2024 года электродвигатели получит весь модельный ряд, включая кроссовер Urus и спорткар Aventador, запуск полноценного электрокара намечен на 2025-й. На переход Lamborghini выделила рекордные 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов). Каким именно будет первый электрокар итальянского производителя, пока неясно, в компании говорят только, что склоняются к четырехдверной версии.

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В конце 2021 года о масштабных планах объявила Toyota: японский концерн готовится к 2030 году представить 30 моделей электромобилей. Глава компании Акио Тоеда обещал, что к 2035 году компания намерена достичь углеродной нейтральности своих предприятий. Для реализации глобальных планов Toyota собирается увеличить инвестиции в аккумуляторные технологии до 4,4 миллиарда долларов.

Американская Tesla, которая пока занимает лидирующие позиции на рынке, недавно представила обновленный электрический пикап Cybertruck. Модель получит четыре двигателя на каждое колесо с независимым управлением крутящего момента. Также в машине появятся две новые опции — «режим танка» и «режим краба». В первом режиме пикап сможет вращаться вокруг своей оси, что должно улучшить маневренность электрокара, во втором Cybertruck сможет двигаться по диагонали.

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Платон Щукин
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