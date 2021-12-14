Toyota задумала представить десятки электромобилей

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor собирается к 2030 году представить десятки моделей электромобилей. О задуманном рассказал президент автоконцерна Акио Тоеда, передает CNBC.

Речь идет о 30 моделях. «Мы рассчитываем, что к 2030 году объем продаж наших электромобилей достигнет отметки в 3,5 миллиона единиц», — сказал Тоеда и указал, что к 2035 году компания намерена достичь углеродной нейтральности своих предприятий. Для реализации глобальных планов Toyota собирается увеличить инвестиции в аккумуляторные технологии до 4,4 миллиарда долларов. «В эту диверсифицированную и неизведанную эпоху важно гибко изменять типы и количество производимой продукции, не забывая при этом о рыночных тенденциях», — сказал Тоеда.

Большинство текущих продаж электромобилей Toyota — это гибридные электромобили, работающие от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей с батарейным питанием. Что касается электромобилей, работающих только от батарей, то они составляют лишь небольшую часть его текущих продаж.

Как отмечает «Би-би-си», концерн объявил, что продлевает приостановку производства на некоторых японских заводах на фоне проблем с цепочками поставок. Задержки коснутся производства Land Cruiser и Lexus. По прогнозам компании только в декабре было недопроизведено порядка 14 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что продажи Toyota рухнули на 20 процентов. В октябре 2021 года компания выпустила 627 452 автомобиля — на 26 процентов меньше, чем год назад, когда было произведено 845 107 машин, а продажи рухнули на 20 процентов, до 677 564 штук. Падение связано с продолжающейся нехваткой запчастей и микрочипов. Компания сообщила, что увеличит производство в ноябре, по итогам которого планируется выпустить 850-900 тысяч автомобилей.