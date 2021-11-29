Продажи Toyota рухнули

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota сообщил о падении объемов производства и продаж, пишет Bloomberg.

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В октябре 2021 года компания выпустила 627 452 автомобиля — на 26 процентов меньше, чем год назад, когда было произведено 845 107 машин, а продажи рухнули на 20 процентов, до 677 564 штук. Падение связано с продолжающейся нехваткой запчастей и микрочипов. Компания сообщила, что увеличит производство в ноябре, по итогам которого планируется выпустить 850-900 тысяч автомобилей. В начале месяца Toyota улучшила прогноз по годовой прибыли с 2,5 до 2,8 триллиона иен (25 миллиардов долларов).

В понедельник, 29 ноября, акции компании на Токийской фондовой бирже падали на 3,36 процента, до 2005 иен за штуку (17,67 доллара). На закрытии торгов они стоили 2012 иен (минус 3,01 процента).

29 ноября автоконцерн Nissan сообщил, что по сравнению с октябрем 2020 года производство упало на 22 процента, продажи — на 16 процентов. Выпуск автомобилей компания Honda в октябре сократился на 28 процентов.

В 2022 году цены на автомобили в России продолжат расти из-за проблем с логистикой и нехватки полупроводников, предсказали ранее эксперты. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что машины подорожают на 10-20 процентов.