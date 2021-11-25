Ценам на автомобили предсказали рост

Цены на автомобили вырастут в 2022 году, поскольку на мировом рынке сохранятся проблемы с логистикой и нехваткой микрочипов, считают автоэксперты и аналитики, опрошенные изданием «Секрет фирмы».

Рост цен на автомобили гораздо выше инфляционных процессов, ситуация не изменится как минимум до середины, а может и до конца 2022 года, предсказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что на подорожание машин влияет не только пандемия, к которой заводы уже адаптировались, но и кризис с поставками чипов. «Так что ничего особо радужного я сказать не могу», — заявил эксперт.

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По словам Кадакова, если в следующем году цены останутся на уровне текущего года, «то это будет просто счастье». Однако, скорее всего, стоимость автомобилей вырастет на 10-20 процентов, считает он.

По наблюдениям автоэксперта Игоря Моржаретто, в 2021 году цены на новые автомобили выросли на 20 процентов, на подержанные — на 30-35 процентов. Он считает, что в следующем году рост продолжится, но не такими темпами, как в начале и середине 2021 года. «Покупательная способность нашего народа невелика, желающих купить много, но люди видят цены и дополнительные опции, которые накручивают дилеры, и многие отказываются от покупки», — сказал эксперт. Моржаретто считает, что цены будут расти на уровне инфляции, но если только удастся решить проблему дефицита комплектующих. В противном случае рост цен на автомобили превысит инфляцию.

Автоблогер и ведущая канала «Лиса рулит» Елена Лисовская считает, что проблема не в росте цен, а в том, что дилеры продают автомобили с очень большим количеством дополнительного оборудования. Эта тенденция сохранится до тех пор, пока не решится проблема с полупроводниками. Лисовская возлагает надежды на запуск нового завода по производству полупроводников в Тайване в начале 2022 года, хотя до сих пор неизвестно, действительно ли его откроют. Она затруднилась предсказать, на сколько вырастут цены на машины.

В начале ноября автомаркетплейс Банкавто опубликовал исследование, в котором предсказал подорожание новых автомобилей в России до конца 2021 года на 4-5 процентов. Причинами такого роста эксперты назвали повышенный спрос и дефицит машин.