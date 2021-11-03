Россиян предупредили о новом скачке цен на автомобили до конца года

Стоимость новых автомобилей в России до конца года поднимется на 4-5 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, подготовленное Банкавто (цифровая платформа РГС Банка).

По данным аналитиков, рост цен на авто в стране не прекращался в течение последних девяти месяцев, и в ближайшие два месяца прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут.

Причиной такого роста эксперты называют повышенный спрос и дефицит автомобилей. В исследовании отмечается, что о сих пор не решены проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов. И улучшение ситуации на рынке с обеспечением складов новыми машинами ожидается не раньше второй половины 2022 года, а то и 2023 года.

Аналитики также сравнили динамику роста средних цен за последние девять месяцев на наиболее востребованные в России модели машин B-класса. Сильнее всего в цене вырос Volkswagen Polo. Он подорожал на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в среднем, до 1,19 миллиона рублей. На втором месте оказалась Lada Vesta с прибавкой 14,1 процента (1 миллион рублей), на третьем — Hyundai Solaris (12,5 процента, 1,05 миллиона рублей).

В сегменте SUV B-класса наибольшее подорожание зафиксировали у Renault Duster. По итогам трех кварталов составила он прибавил почти четверть стоимости (24,6 процента) и сейчас в среднем оценивается в 1,33 миллиона рублей. Следом идут Hyundai Creta (плюс 15,4 процента, 1,45 миллиона рублей) и Kia Seltos (плюс 11,2 процента, 1,66 миллиона рублей).

По данным газеты «Ъ», за первые девять месяцев этого года новые автомобили подорожали примерно на 20 процентов, а отдельные бренды — на 40 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц. При этом, средняя цена нового легкового автомобиля преодолела отметку в два миллиона рублей.

Русский форсаж



