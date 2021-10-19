Производству автомобилей по всему миру предсказали остановку из-за Китая

Производство автомобилей по всему миру может остановиться в следующем году, поскольку в Китае произошли перебои с поставками магния. Это ключевой компонент при создании алюминиевых сплавов, используемых для машин, сообщает Financial Times.

Из-за энергетического кризиса власти китайской провинции Шэньси закрыли 35 из 50 плавильных заводов по производству магния. Оставшиеся вынуждены были снизить производство вдвое, чтобы сэкономить электроэнергию. На долю Китая приходится около 80 процентов от общемирового объема добычи металла. Кризис может усилиться, предсказывает издание.

Ранее о заканчивающихся запасах магния и перебоях с поставками сообщили два производителя алюминиевых заготовок — американская Alcoa и канадская Matalco. На фоне этого цены на его поставки в Европу достигли исторического максимума. За сентябрь они взлетели на 75 процентов, до 9000 долларов за тонну.

Запасы меди на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, в октябре упали до самого низкого уровня с 1974 года. Еще в сентябре их объем составлял 200 тысяч тонн, а потом снизился до 14,15 тысячи. Эксперты крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs считают, что запасы рекордно снизятся к концу 2021 года и могут «полностью истощиться» ко второму кварталу 2022-го.

Из-за дефицита чипов автомобильные предприятия вынуждены приостанавливать производство.