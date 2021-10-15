России предсказали длительный дефицит машин

России грозит длительный дефицит машин — нехватка продлится как минимум до середины 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на представителей автодилерских центров. При этом дилеры предсказали рост стоимости автомобилей почти всех марок.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) заявила, что по общим показателям за год продажи выросли: с января по сентябрь было продано 1,26 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Эта цифра на 15,1 процента выше данных за аналогичный период прошлого года. Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что снижение продаж происходит третий месяц вопреки высоким годовым показателям. Причиной является дефицит предложения.

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в июле года снизились на 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в августе продажи упали на 17 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, а в сентябре — на 22,6 процента. В сентябре было продано всего 119 485 тысяч машин.

По данным РОАД, нехватка автомобилей не ослабевает, а их оснащение ухудшается — некоторые модели производятся с отсутствием каких-либо функций, например мультимедиа или навигации, из-за нехватки чипов. Ассоциация предсказала дефицит на авторынке в первом квартале 2022 года. АЕБ также представила негативный прогноз на следующие несколько месяцев.

«Информация об остановке заводов Европы и Азии не внушает оптимизма, что дефицит нейтрализуется до конца года, — уже в прогнозах первый квартал 2022 года. К сожалению, при этом сохраняется тенденция к повышению цен практически у всех брендов», — рассказали в РОАД.

Гендиректор холдинга «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич заявил, что за год в среднем цена автомобиля в массовом сегменте выросла на 15-25 процентов в зависимости от бренда и модели. Премиум-модели дорожали быстрее. Рост цен на комплектующие, по его мнению, вызван тем, что автопроизводители увеличили выпуск электромобилей в ущерб машинам с двигателем внутреннего сгорания.

Директор по маркетингу холдинга «Авилон» Андрей Каменский назвал основными причинами нехватки машин дефицит полупроводников и запчастей. «Сильнее всего он [дефицит] будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами», — прокомментировал эксперт. При этом, по словам Каменского, рост цен постепенно замедляется. «Свою роль здесь сыграло то, что был отыгран рост евро по отношению к рублю и прайсы на новые автомобили менялись по инерции», — пояснил он.

Справиться с дефицитом поможет развитие продаж подержанных автомобилей, считают в дилерской сети «Рольф». На вторичном рынке не наблюдается нехватки автомобилей, а их стоимость значительно ниже. «Рольф» уже сейчас продает больше авто с пробегом, чем новых.

Компания «АвтоВАЗ» в октябре сообщила, что из-за дефицита повысит цены на весь автомобильный ряд с 18 октября. Машины Lada в среднем подорожают на 1,5 процента. Их стоимость поднимут в шестой раз с начала года.