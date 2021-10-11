В России подорожали автомобили

«Коммерсантъ»: подержанные машины подорожали на 20 процентов с начала года

Подержанные автомобили в России стали стоить дороже. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Авто.ру», с начала 2021 года машины с пробегом подорожали на 20,5 процента.

Только за сентябрь стоимость подержанных автомобилей выросла на 7,5 процента. Схожие цифры приводит «Авито авто». По их данным, цена машин с пробегом выросла на 23,7 процента с конца 2020 года. Средняя стоимость автомобиля составила 494,9 тысячи рублей. «Автостат» оценил рост в 22 процента, а среднюю цену — в 688 тысяч рублей. Наибольшей популярностью у россиян пользовались автомобили Lada Priora, Toyota Corolla и Lada Samara.

При этом рост цен на подержанные машины не затормозился в последние месяцы, в то время как увеличение стоимости новых автомобилей в августе и сентябре замедлилось на 0,5-1 процент относительного первого полугодия. Спрос на машины с пробегом участники авторынка связывают с дефицитом новых автомобилей и высокими ценами на них. Из-за того, что покупка новой машины теперь обойдется дороже, многие водители отказываются продавать старые авто.

Нехватка новых автомобилей обусловлена сокращением производства. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре падение авторынка составило 22,6 процента, в августе — 17 процентов, в июле — 6,5 процента. Новые машины приходится ожидать месяцами, и их быстро покупают, даже несмотря на повысившуюся стоимость (в среднем на 200 тысяч рублей).

Многие автопроизводители были вынуждены сократить производственные мощности или даже приостановить работу своих заводов из-за глобального дефицита микрочипов. Во время пандемии, когда спрос на автомобили упал, производители микрочипов переориентировались на рынок бытовой техники и электроники. Теперь же автопром стал самой пострадавшей от дефицита полупроводников отраслью.