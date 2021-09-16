Дефицит чипов ударил по авторынку Европы

Продажи автомобилей в Европе снизились, поскольку отрасль борется с глобальной нехваткой чипов, необходимых в производстве. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), количество зарегистрированных автомобилей в ЕС упало на 18 процентов в августе и на 24 процента в июле по сравнению с прошлым годом. Продажи в регионе выросли всего на 13 процентов в год, что составляет менее половины роста, зафиксированного в середине 2021 года.

Из крупных европейских авторынков Испания показала худшие результаты в августе — там продажи упали на 29 процентов. За ней следует Италия с падением на 27 процентов. Сократились продажи крупнейших европейских автопроизводителей: Volkswagen потерял 14 процентов в августе, Stellantis — 29 процентов, Renault — 23 процента. Daimler и BMW потеряли 38 и 18 процентов соответственно.

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Показатели за июль и август стали худшими с момента окончания экономического кризиса еврозоны в 2013 году. По мнению аналитиков LMC Automotive, единственной серьезной проблемой, с которой сейчас сталкивается отрасль, является нехватка автомобильных чипов. Несмотря на сложности, прибыль в первом полугодии была самой высокой в истории отрасли, заявил аналитик Bernstein Арндт Эллингхорст. «Разве индустрия автомобилей не забавная? Чем меньше автомобилей продают OEM-производители, тем больше они зарабатывают», — заметил Эллингхорст.

Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали мировую автомобильную отрасль самой пострадавшей от проблем с поставками в период пандемии коронавируса. Особенно сильно на ней отразилась нехватка полупроводников, которая вынудила некоторых производителей сократитьпроизводство. Мировой дефицит чипов продлится еще как минимум год. Такой срок назвал третий в мире крупнейший производитель микросхем Flex из Сингапура. Глобальный дефицит полупроводников ударил по мировому производству автомобилей. Главы Volkswagen, Daimler и BMW предупредили, что проблемы с поставками сохранятся и в 2022 году.