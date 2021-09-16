Европа решила поддержать криптовалюту

ЕС решил вложить 750 миллиардов евро (887 миллиардов долларов) в цифровые технологии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту 15 сентября, пишет Bloomberg.

В рамках многомиллиардного проекта ЕС инвестирует в блокчейн (структуру для записи криптовалютных транзакций), информационную инфраструктуру стран и высокопроизводительные вычисления. С помощью инвестиций Комиссия намерена подтолкнуть членов блока к развитию высоких технологий и производству полупроводников.

Во время пандемии мир охватил глобальный дефицит чипов, который ударил по нескольким секторам экономики, в том числе вынудил автопроизводителей сократить или вовсе остановить производство. Комиссия не раскрыла деталей о том, как распределит средства между технологическими отраслями.

В течение следующих 10 лет чиновники планируют финансово поддержать и другие смежные области — связь 5G, цифровые инновации и безопасную квантовую сеть (коммуникационную сеть, защищающая передаваемые данные с использованием фундаментальных законов квантовой механики). Кроме того, ЕС также инвестирует в цифровые навыки европейцев на фоне активного развития технологий.

Кроме того, летом Европа сделала первые шаги к цифровизации евро. Европейский центральный банк заявил, что в эпоху распространения виртуальной валюты у населения должен быть удобный доступ к безопасным деньгам. По прогнозам ЦБ, разработка и распространение цифрового евро займет около двух лет. Организация заявила, что майнинг таких денег будет гораздо экологичнее производства других криптовалют, так как на него будет уходить намного меньше электроэнергии.