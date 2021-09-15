В России задумали ограничить покупки криптовалюты

Центральный банк России работает с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж, рассказал первый зампред регулятора Сергей Швецов. По задумке Центробанка, это должно ограничить возможности эмоциональных покупок криптовалют, пишет РИА Новости.

Швецов напомнил, что сам сектор сейчас стал предметом оживленных дискуссий в странах мира, однако вероятно, что «как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль». По мнению первого зампреда ЦБ, само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.

«Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов», — указал Швецов.

В августе он сравнивал биткоин с финансовой пирамидой, подчеркивая, что покупателей цифровых активов никто не защитит. «Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать. Не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать», — говорил первый зампред ЦБ.