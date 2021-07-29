Россиян предупредили о мошеннических схемах с «телефонным майнингом» криптовалют

В Банке России предупредили россиян о мошеннических схемах с «телефонным майнингом» криптовалют. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, в последнее время злоумышленники стали предлагать гражданам вложиться в создание или расширение мощностей «криптофермы», а затем заняться эмиссией новых средств с помощью приложения на телефоне или версии для компьютера. Эксперт подчеркивает, что майнить на телефоне невозможно и это все является чистой профанацией.

Лях также отметил, что зачастую мошенники, работающие онлайн, предлагают гражданам для покупки какой-либо «псевдо-валюты», которая нигде не торгуется и не имеет никакой ценности, перевести им средства на счет. Отмечается, что в таком случае у человека нет никаких шансов вернуть свои деньги обратно и тем более заработать на подобных операциях.

Ранее россиянам посоветовали не «троллить» мошенников. По словам директора по информационной безопасности компании Awillix Александра Герасимова, при звонке от мошенников следует сразу класть трубку. Он рассказал, что человек во время разговора может случайно сообщить какую-то важную информацию о себе. Также не следует шутить или выводить злоумышленников из себя, так как они могут после разговора воспользоваться различными сервисами, которые будет присылать абоненту спам или постоянно совершить звонки на номер, добавил эксперт.