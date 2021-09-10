На рынке смартфонов наступил кризис

Индийский производитель электроники Jio отложил выход совместно разработанного с Google смартфона из-за дефицита микрочипов, сообщает Reuters. Ранее эксперты и производители неоднократно предсказывали кризис на рынке смартфонов из-за этой глобальной проблемы.

Планировалось, что бюджетный телефон JioPhone Next появится на индийском рынке 10 сентября, однако запуск отложили до ноября. В это время в стране проходит праздничный сезон, когда индийцы совершают дорогостоящие покупки, в том числе электроники. За два месяца планируется усовершенствовать разработку и сделать ее еще дешевле. Jio также рассчитывает, что за это время сократится нехватка полупроводников.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Однако наступивший кризис, по самым оптимистичным прогнозам экспертов, может продолжиться до второго квартала 2022 года. Дело в том, что производители полупроводников сосредоточились на поставках в автомобилестроение — отрасль больше всего пострадала от нехватки микрочипов, вызванной коронавирусом. Tesla , Toyota , Volvo и другие автопромышленники вынуждено сократили или приостановили производство. В то же время начавшийся массовый переход на удаленную работу повысил спрос на ноутбуки и телефоны, и их производители столкнулись с растущим дефицитом чипов.

Главный партнер компании Apple по сборке устройств предупредил, что в третьем квартале 2022 года будет выпущено меньше электроники, чем весной, при этом осень — это традиционно пик активности мировой электронной промышленности. Спад производства приведет к снижению продаж. Компания Samsung сообщила, что ей, вероятно, придется значительно сократить производство. Один из ее главных поставщиков полупроводников Qualcomm сообщил, что не может удовлетворить спрос на свою продукцию. Ожидается, что выпуск меньшего количества телефонов приведет к их подорожанию.