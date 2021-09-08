Американская компания задумала решить глобальную проблему

Американская компания Qualcomm готова сотрудничать с европейскими заводами для совместного производства микросхем. Дефицит чипов стал глобальной проблемой и ударил, в частности, по автопрому. Планируется, что один из ведущих мировых производителей чипов предоставит передовые технологии, а европейские мощности позволят компании увеличить долю на рынке. В данный момент Qualcomm налаживает с европейскими правительствами вопросы финансирования, сообщает Reuters.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон рассказал, что компания ведет «очень конструктивный диалог» с Евросоюзом и французским правительством. В данный момент обсуждаются меры по поддержке высокотехнологичного массового производства чипов в Европе. ЕС задумал удвоить свою мировую долю производства чипов в течение следующих 10 лет, чтобы решить проблему нехватки микросхем и избавиться от зависимости от азиатских предприятий.

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Предполагается, что европейские мощности позволят Qualcomm увеличить свою долю на рынке. Это стало особенно важно после того, как компания, ранее производившая микросхемы главным образом для мобильных телефонов, начала поставлять чипы на автомобильный рынок. «Мы останемся в автомобильной промышленности», — обозначил планы компании ее генеральный директор.

Не только в Европе власти инвестируют в производство микросхем для борьбы с их глобальным дефицитом. Так, китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International планирует вложить почти десять миллиардов долларов в строительство нового завода в Шанхае. Кроме того, ведущие технологические компании, среди которых Apple, Google, Amazon, Tesla и Baidu, начали самостоятельную разработку чипов для своей продукции. Однако, как отмечают эксперты, речь идет исключительно о разработке, потому что производство — это слишком дорого и долго.

В то же время Volkswagen предупреждает, что нехватка микросхем может продлиться до 2023 года. Глава компании Daimler (владеет Mercedes-Benz) высказал аналогичные предположения.