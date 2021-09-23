Подсчитаны потери мирового автопрома от кризиса поставок

Потери мирового автопрома от кризиса поставок в 2021 году могут составить 210 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Alixpartners.

Аналитики указали, что дефицит полупроводников — это только часть глобальной проблемы. В частности, высокие цены и ограниченные поставки стали и пластика вынуждают компании сокращать производство. По прогнозу экспертов, из-за этого в мире могут не выпустить порядка 7,7 миллиона машин.

По данным компании IHS Markit, мировой рынок автомобилей в 2021 году уже лишился более семи миллионов машин из-за дефицита микрочипов. Аналитики ожидают, что к концу года будет произведено 75,8 миллиона автомобилей. В 2022 году эксперты предполагают, что производство сократится на 8,45 миллиона автомобилей и составит 82,6 миллиона.

Согласно отчету IHS Markit, в первой половине 2021 года дефицит полупроводников произошел из-за сбоев в поставках из Техаса. Там экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, что вынудило приостановить производство. Также кризис усугубил пожар на заводе в Японии. Затем проблемы возникли на заводах в Малайзии, которая является важным поставщиком чипов.