Экономика
 
Последние новости
ФСБ разгромила ячейку экстремистов в Екатеринбурге
Байден рассказал о партнерстве США и Евросоюза по коронавирусу
Россиянка сходила к косметологу и получила заражение крови 
Литва направит Тайваню более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Кубке России по футболу установили новый рекорд
Задержанного россиянина обнаружили мертвым в камере полицейского изолятора
Боец MMA объяснил «поднятием боевого духа» избиение сослуживца и заявил о травле
Пермский университет выплатит компенсации пострадавшим при стрельбе
Спасение от засухи нашли в роботах
В Польше показанную Путину российскую «Эпоху» назвали революцией
Новости партнеров
Прослушать новость

Мир лишился миллионов машин

IHS Markit: мировой автопром лишился семи миллионов машин из-за нехватки микросхем
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В 2021 году мировой рынок автомобилей уже лишился более семи миллионов машин из-за дефицита микрочипов, следует из исследования компании IHS Markit.

Аналитики заявили, что в 2021 году на фоне нехватки микросхем будет произведено 75,8 миллиона автомобилей. Таким образом, они снизили свой прогноз на 6,2 процента (пять миллионов машин). В 2022 году эксперты ожидают, что производство сократится на 8,45 миллиона автомобилей и составит 82,6 миллиона.

Это самая крупная корректировка прогнозов за последние девять месяцев. Компания подсчитала, что из-за дефицита микрочипов в первом квартале 2021 года мировой автопром лишился 1,44 миллиона машин, во втором — 2,6 миллиона. Ожидается, что потери в третьем квартале составят 3,1 миллиона автомобилей.

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя цепочек поставок из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где случился пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13 процентов мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota. Китай обещал помочь справиться с глобальной проблемой. Корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) решила вложить 8,87 миллиарда долларов в строительство нового завода по производству микросхем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дефицит чипов ударил по авторынку Европы
Европа решила поддержать криптовалюту
Илон Маск призвал сотрудников Tesla работать «супер-хардкорно»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
12:06Сегодня

«Альфа-Капитал» и Московская Биржа запустили ПИФ «Альфа-Капитал Космос»

18:0821 сентября

Добыча нефти в России достигнет постсоветского максимума

18:0621 сентября

США призвали усилить контроль над крипторынком

Экономика00:01 2 августа

Телки — на выход.

Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
17:5221 сентября

Россию призвали увеличить поставки газа в Европу

17:1221 сентября

Набиуллина ответила на слова своего заместителя о пенсионерах

17:1821 сентября

Экономист связал рост инфляции с монополизмом в России

Экономика20:5730 августа

Бесплатный билет в мир искусств.

Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
16:5421 сентября

Россия приготовилась нарастить госдолг

16:5321 сентября

Для «нахлобучившей» государство отрасли придумали новый сбор

16:4921 сентября

Кризис крупнейшего застройщика ударил по азиатскому рынку

Россия
В пермском вузе заявили об отсутствии претензий к охране
Михаил Романов в Санкт-Петербурге одержал убедительную победу на выборах
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
Началась археологическая проектная школа для участников «Большой перемены»
Российские врачи объяснили неверные результаты ПЦР-тестов
В России завершились выборы.
Какой будет новая Госдума и кто победил на выборах губернаторов?
Все материалы
Мир
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Минсельхоз опроверг рост цен на макароны
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
На Украине рассказали о неокупаемых затратах на добычу газа
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
На телевизорах «Витязь» из Белоруссии появилась платформа Салют ТВ от Сбера
Высокое давление.
ТОАЗ попросил ФАС запретить покупку своей доли двум малоизвестным компаниям
В России ограничат переплаты по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли восемь человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Слушателей «Мастерской новых медиа» пригласили в команду Минцифры России
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Роскомнадзор включил восемь площадок в реестр соцсетей
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
50-летняя звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с матерью 37-летнего мужа
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Раскрыта масштабная фишинговая атака на российских чиновников
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Hyundai Santa Fe возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Как Land Cruiser 300, но пикап: показана долгожданная Toyota Tundra
Пикап сменил V8 на гибридную «шестерку»
Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы