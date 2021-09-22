Мир лишился миллионов машин

В 2021 году мировой рынок автомобилей уже лишился более семи миллионов машин из-за дефицита микрочипов, следует из исследования компании IHS Markit.

Аналитики заявили, что в 2021 году на фоне нехватки микросхем будет произведено 75,8 миллиона автомобилей. Таким образом, они снизили свой прогноз на 6,2 процента (пять миллионов машин). В 2022 году эксперты ожидают, что производство сократится на 8,45 миллиона автомобилей и составит 82,6 миллиона.

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Это самая крупная корректировка прогнозов за последние девять месяцев. Компания подсчитала, что из-за дефицита микрочипов в первом квартале 2021 года мировой автопром лишился 1,44 миллиона машин, во втором — 2,6 миллиона. Ожидается, что потери в третьем квартале составят 3,1 миллиона автомобилей.

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии нехватка чипов произошла из-за сбоя цепочек поставок из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где случился пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13 процентов мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota. Китай обещал помочь справиться с глобальной проблемой. Корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) решила вложить 8,87 миллиарда долларов в строительство нового завода по производству микросхем.