Илон Маск призвал сотрудников Tesla работать «супер-хардкорно»

Глава Tesla Илон Маск попросил сотрудников работать «супер-хардкорно», чтобы компенсировать производственные проблемы в начале третьего квартала и выполнить план по поставкам. Об этом со ссылкой на внутреннюю переписку сообщает Reuters.

«В этот раз волна поставок на конец квартала необычайно высока из-за того, что мы, как и вся отрасль, пострадали от нехватки запчастей в начале квартала. Это самая большая волна в истории Tesla», — написал Илон Маск в письме. Также он отметил, что Tesla построила «много машин с недостающими деталями, которые необходимо было добавить позже».

Во втором квартале Tesla поставила рекордное количество автомобилей. Но в июле Маск заявил, что дальнейший рост выпуска будет зависеть от ситуации с кризисом чипов, который продолжает оставаться достаточно серьезным.

Tesla недавно начала продажи в США версии электрокара Model 3 с батареями LFP (литий-железо-фосфатные батареи), что может помочь выполнить цели по поставкам. Аккумулятор LFP используется в моделях Tesla Model 3 и Model Y, которые продаются в Китае и экспортируются в другие страны. Компания заявила, что клиенты, которые перейдут на Model 3 с батареей LFP, смогут получить модель раньше исходной даты доставки в конце года.

Дефицит чипов сильно повлиял на работу компании. Из-за нехватки запчастей Tesla пришлось на четыре дня остановить работу на заводах в Китае. Кроме того, продажи машин в стране — крупнейшем рынке электрокаров — в июле упали на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом.