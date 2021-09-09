Китайский конкурент Tesla создаст летающие автомобили

Китайский производитель электромобилей XPeng создает специальную группу для исследований и разработки летающих автомобилей и роботов. Основатель компании Хэ Сяопэн сообщил, что над проектом будет работать несколько сотен человек, пишет CNBC.

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В июле XPeng представила второй прототип летающего легкового автомобиля X2, который, в отличие от первого, оборудован для перевозки пассажиров. Работа над этой моделью ведется уже восемь лет, и компания планирует и дальше расширять ее возможности. «Мы хотим представить автомобиль, который может взлетать или приземляться вертикально, летающий автомобиль малой или средней высоты», — рассказал глава Хэ Сяопэн. Он добавил, что автоконцерн, возможно, начнет принимать заказы на этот электрокар уже через год. Наряду с XPeng, летательные аппараты разрабатывает его отечественный конкурент Geely и южнокорейский гигант Hyundai, а гонконгская компания EHang работает над созданием пассажирских дронов.

Хэ Сяопэн предполагает, что в ближайшие десятилетия все автопроизводители начнут специализироваться на робототехнике. «С развитием технологий форма мобильности перейдет от колес к крыльям, пропеллерам, четырем или двум ногам», — сказал он. XPeng рассматривает роботов как будущее средство передвижения наравне с автомобилями. В начале сентября компания презентовала четвероногого «робота-лошадь», на котором можно ездить верхом. Самый крупный конкурент XPeng, Tesla, также инвестирует в робототехнику. В прошлом месяце Илон Маск заявил, что компания создаст робота-гуманоида под названием Tesla Bot.

XPeng также планирует выпустить новые модели электрокаров. 15 сентября концерн начнет поставки седана P5, свою первую модель, оснащенную автопилотом. В августе в Европе уже стартовали продажи электрокара P7. Таким образом компания заявила свои амбиции по выходу на международный рынок. С 2023 года XPeng планирует выпускать как минимум две-три новых модели в год. Компания сообщила, что нацелена на расширение производства автомобилей в диапазоне от 30 до 60 тысяч долларов. Ее самый дешевый электрокар, G3, в базовой комплектации сейчас стоит 23 тысячи долларов. XPeng также планирует представить крупный семиместный автомобиль. Кроме того, в отличие от других китайских производителей, предприятие разрабатывает собственные полуавтономные функции вождения под названием XPilot. Последняя версия, XPilot 3.0, может стать серьезным конкурентом автопилота Tesla. В первом квартале этого года XPeng впервые сообщила о выручке от продажи программного обеспечения, в том числе от системы помощи водителю.

На фоне масштабного давления на китайских техногигантов со стороны властей, XPeng нашел способ избежать ущерба своему бизнесу. В августе президент компании Брайан Гу заявил, что сотрудничает с правительством по вопросу сбора и обработки данных. «Они [власти] понимают, что автопром — это критически важная инфраструктура и критический важный компонент роста производства, а также умных технологий», — сказал бизнесмен. Он добавил, что ждет поддержки индустрии со стороны правительства.