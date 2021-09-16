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Крупнейший производитель чипов поборется за климат

Крупнейший производитель чипов TSMC заявил о намерении достичь нулевого уровня выбросов
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Фото: Tyrone Siu / Reuters

Крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) заявил о стремлении достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. О намерении компании побороться за климат сообщает Reuters.
 
Тайваньская компания TSMC поставила краткосрочную цель достижения нулевого роста выбросов к 2025 году, пообещав принять меры по сокращению вредных выбросов и перейти на использование возобновляемых источников энергии. «TSMC осознает, что изменение климата оказывает серьезное влияние на окружающую среду и человечество. Как ведущая в мире компания по производству полупроводников, TSMC должна взять на себя корпоративную ответственность перед лицом проблемы изменения климата», — сказал глава компании Марк Лю.

Новая экологическая политика компании, среди основных клиентов которой гиганты Apple и Qualcomm, соответствует плану президента Китайской Республики (Тайвани) Цай Инвэнь. По данным министерства экономики, в прошлом году уголь обеспечивал 45 процентов электроэнергии Тайваня, а сжиженный природный газ (СПГ) занимал второе место с почти 36 процентами. Согласно планам правительства, доля угля в энергопотреблении острова к 2025 году упадет до 30 процентов, при этом доля СПГ вырастет примерно до 50 процентов, а возобновляемых источников энергии — до 20 процентов, по сравнению с 5,4 процента в 2020 году.

Достижение нулевого уровня выбросов стало глобальной экологической повесткой. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил страны о необходимости срочного пересмотра экологических программ во избежание разрушительных явлений по всей планете. По его словам, промедление с сокращением опасных выбросов может привести к необратимым последствиям для климата.

Инвесторы энергетических компаний также озадачились вопросами изменения климата, опубликовав обширную экологическую программу для нефтяных гигантов, таких как BP и Shell. Акционеры призывают компании позаботиться о планете путем сокращения выбросов парниковых газов и сворачивания добычи ископаемого топлива.

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