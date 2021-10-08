Немецкий автогигант сократит производство автомобилей в России

Немецкая компания Volkswagen сообщила, что снизит производство автомобилей в России в ближайшие месяцы из-за дефицита полупроводников, передает ТАСС.

«С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности», — сообщили в российском представительстве автогиганта Volkswagen Group Rus. В компании пообещали увеличить объемы производства после улучшения ситуации с поставками чипов.

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В начале сентября завод Volkswagen в Калуге временно остановил производство из-за нехватки компьютерных чипов. Дефицит полупроводников затронул автопроизводителей по всему миру, что привело к резкому сокращению числа выпущенных машин. Когда автомобильная промышленность начала выходить из пандемийного кризиса, выяснилось, что большую часть контрактов на поставки чипов заключили производители компьютеров, смартфонов и бытовой техники, которые в условиях карантинных мер и всеобщей самоизоляции нарастили свое производство. К проблеме повышенного спроса добавились временные остановки заводов крупнейших производителей чипов, в том числе из-за непогоды и новых вспышек коронавируса.

По данным Forbes, Volkswagen Group заняла третье место по размеру выручки среди иностранных компаний, работающих в России. Выручка компании составила 319,7 миллиарда рублей, или один процент всей от выручки концерна. Первые два места в рейтинге заняли производитель табака Philip Morris и компания по продаже строительных материалов Leroy Merlin.