Samsung нажился на глобальной проблеме

Южнокорейская технологическая компания Samsung ожидает рекордную квартальную прибыль за три года и рекордную выручку. Техногигант нажился на глобальной проблеме дефицита полупроводников, благодаря которому цены на чипы производителя были высокими. Вдобавок Samsung заработал на хороших продажах новых складных смартфонов, сообщает Reuters.

По данным 16 аналитиков Refinitiv SmartEstimate, операционная прибыль Samsung — крупнейшего в мире производителя микросхем и смартфонов — подскочила до 16,1 триллиона вон (13,46 миллиарда долларов) за третий квартал. Такой доход на 30 процентов больше, чем 12,35 триллиона вон (10,32 миллиарда долларов), заработанных в соответствующем квартале 2020 года.

Благодаря глобальной нехватке полупроводников, вызванной сбоями в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса, акции Samsung взлетели на 45 процентов в 2020 году. За последний год акции компании выросли на 19,03 процента, достигнув рекордного уровня в начале 2021 года.

Стоимость акций снизилась в сентябре после того, как американский партнер Micron предупредил, что поставки полупроводников снизятся в ближайшем будущем. Другие представителей отрасли посчитали, что цены на чипы упадут после пика в июле-сентября. «Акции Samsung упали из-за прогноза Micron, но, в отличие от Micron, Samsung осваивает основные компоненты и имеет другие бизнесы, такие как мобильная связь и производство полупроводников, что позволяет повышать производительность», — заявил аналитик Hanwha Investment & Securities Ли Сун Хак, добавив, что в 2022 году цены на микросхемы восстановятся после короткого периода снижения.

Ожидается, что дефицит чипов продлится до 2023 года. Для борьбы с мировой проблемой Samsung пообещал построить завод по производству полупроводников за 17 миллиардов долларов в американском округе Уильямсон штата Техас. Строительство начнется в январе 2022 года, а производство запустится в 2024 году. Вместе с тем, глобальная нехватка комплектующих сыграла на руку производителям, поскольку доходы десяти крупнейших компаний рекордно выросли.