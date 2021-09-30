Samsung поборется с глобальной проблемой

Южнокорейская компания Samsung поборется с глобальным дефицитом полупроводников, ставшим проблемой для многих отраслей. Техногигант намерен построить завод по производству чипов за 17 миллиардов долларов в американском округе Уильямсон штата Техас, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

На новом предприятии общей площадью 557,4 тысяч квадратных метров Samsung планирует производить микросхемы с продвинутой логикой — более дорогие и считающиеся технически более совершенными, — а также создать около 1,8 тысяч рабочих мест. Строительство начнется в январе 2022 года, а производство запустится в 2024 году.

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Регион привлек компанию возможными субсидиями и наличием стабильных источников электроэнергии и воды. Окончательное решение по точному местоположению завода еще не принято — Samsung продолжает комплексную проверку нескольких локаций.

По мнению аналитика Cape Investment Securities Пака Сун Суна, США превращают полупроводники в стратегический материал, поэтому становится опасным сосредоточение производства только в Азии. Он заявил, что Samsung хочет, чтобы его заводы были расположены в США.

План компании реализуется в то время, когда мир борется с нехваткой чипов. Дефицит ударил по многим производителям, но особенно сильно пострадал мировой автопром. Например, Tesla пришлось приостановить производство на заводах в Китае, Toyota намерена сократить производство автомобилей (https://lenta.ru/news/2021/08/19/toyatsokr/) почти в два раза, а крупнейший в мире завод Volkswagen объявил о переходе на одну рабочую смену вместо трех из-за нехватки чипов. Вместе с тем, страны ищут пути преодоления кризиса. Так, США хочет собрать информацию от производителей, чтобы получить подробное представление о проблеме дефицита чипов в промышленности, а также найти решения в кризисе цепочек поставок.