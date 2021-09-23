США задумали решить глобальную проблему

США заявили о намерении решить проблему с глобальным кризисом полупроводников, из-за которого сокращается производство автомобилей во всем мире, сообщает Reuters.

Американские власти задумали обсудить пути преодоления кризиса поставок чипов с компаниями, в числе которых крупнейшие автопроизводители General Motors, Ford Motor и Stellantis. Кроме них к решению проблемы присоединится Apple, Daimler AG, GlobalFoundries, Micron, Microsoft, Samsung, TSMC, Intel и другие. Белый дом планирует собрать информацию от производителей, чтобы получить более подробное представление о проблеме дефицита чипов в промышленности, а также найти решения в кризисе цепочек поставок. Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что ожидает обратной связи о «спросе и предложении, запасах, заказах и сегментах клиентов» в течение 45 дней.

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Другой чиновник сказал, что администрация Байдена планирует создать систему раннего оповещения о закрытии производств микроэлектроники из-за коронавируса по всему миру. Чтобы создать такую систему, США будут собирать информацию от своих посольств и пострадавших предприятий. Также США планируют оказывать техническую и материальную помощь ключевым заводам, чтобы поддерживать производство полупроводников.

Из-за дефицита поставок полупроводников автопроизводители от General Motors до Toyota Motor снизили прогнозы объемов производства и продаж. Компания IHS Markit сообщила, что мировой рынок автомобилей в 2021 году уже лишился более семи миллионов машин. Кризис поставок в последние несколько месяцев усугубился из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13 процентов мировых поставок полупроводников. Ожидается, что дефицит чипов продлится до 2023 года.