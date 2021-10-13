В России подорожают автомобили Lada

Компания «АвтоВАЗ» повысит цены на весь автомобильный ряд с 18 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на автодилеров. В среднем машины Lada подорожают на 1,5 процента.

Производителю проходится повышать стоимость из-за дефицита автомобилей. На каждые 10 заявок приходится лишь семь предложений по поставке машин, которые к тому же дойдут до покупателя только через несколько месяцев, рассказал председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Другой региональный дилер сообщил, что Lada Granta подорожает на 6600 рублей, Vesta и Largus — на 9600 рублей, Niva Travel — на 8600 рублей, Lada Xray в стандартной комплектации — на 10 600 рублей. С 18 октября также начнется оснащение автомобилей Lada обязательным дорожным набором стоимостью 2400 рублей.

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Цены на Lada вырастут в шестой раз с начала года. Минимальная стоимость Lada Grantа составляет 550,9 тысячи рублей, Vesta – 783,9 тысячи рублей, Largus – 768,9 тысячи рублей, Xray – 761,9 тысячи рублей, Niva Legend – 649,9 тысячи рублей, Niva Travel – 820,9 тысячи рублей. По итогам первых девяти месяцев 2021 года Granta, Vesta, Niva и Largus вошли в десятку самых продаваемых моделей в России. Автоэксперты считают, что индексация цен не повлияет на выбор покупателей, поскольку подорожание будет небольшим относительно стоимости автомобиля. Специалисты ожидают еще один рост цен в декабре.

Мировой дефицит автомобилей возник из-за нехватки компьютерных чипов, используемых при сборке машин. Автопроизводители вынуждены сокращать производство, поскольку изготовители полупроводников не успевают за высоким спросом. Нехватка чипов связана с увеличением объема выпуска бытовой техники и компьютеров из-за перехода сотрудников по всему миру на удаленную работу. В начале октября немецкая компания Volkswagen сообщила, что снизит производство автомобилей в России из-за дефицита чипов.