Названы самые популярные автомобили в России

«СберАвто»: россияне в 2021 году чаще всего покупали автомобили Lada, Kia и Hyundai

Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали автомобили Lada, Kia и Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford. Отмечается, что среди автомобилей марки Hyundai самыми популярными стали модели Creta и Solaris, у марки Kia — модели Rio и Rio X, у Lada — Vesta и Granta.

В январе сообщалось, что модель Lada Granta в 2020 году стала самым продаваемым автомобилем в России. За год жители страны купили более 126 тысяч таких машин (на 7 процентов меньше по сравнению с 2019 годом). На втором месте по популярности оказалась Lada Vesta — за 2020 год было продано 107 тысяч таких автомобилей. На третье место организация поместила KIA Rio (88 тысяч проданных машин).