Названы самые угоняемые автомобили в России

Hyundai, Kia, Mitsubishi и Toyota угоняют в России чаще всего

Самыми угоняемыми марками автомобилей с начала года в России оказались Hyundai, Kia, Mitsubishi и Toyota. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные страховщиков.

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За основу были взяты данные по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско. В Москве среди самых угоняемых авто названы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC. Также преступники интересуются Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.

В столице часто угоняют и бюджетные модели: Lada Largus, Renault Logan и Sandero. В целом угонов стало меньше из-за закрытых границ, отметил один из основателей компании по производству противоугонных систем «Угона.Нет» Алексей Курчанов. Он добавил, что воры чаще угоняют машины, оборудованные только заводской противоугонной системой. Самые популярные места угона — ночные парковки и перехватывающие стоянки.

Ранее сообщалось, что сроки ожидания новых автомобилей для покупки в России выросли как минимум до месяца. При этом на многие импортные модели очередь перешла уже на 2022 год. Без ожидания можно купить автомобили в базовых комплектациях или в самом максимальном оснащении.