Россияне оказались вынуждены месяц стоять в очереди на покупку машины

Сроки ожидания новых автомобилей для покупки в России выросли как минимум до месяца, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных автодилеров.

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Операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев отметил, что теперь россияне оказались вынуждены стоять в очереди и ждать, чтобы купить машины массового сегмента (классы B и С). Срок вырос на месяц-полтора с начала года. При этом на многие импортные модели очередь перешла уже на 2022 год.

«Есть модели, которые уже произведены, мы видим их в цепочке поставок, но они не отгружаются по причине некомплектности», — заявил основатель и гендиректор «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев. Без ожидания можно купить автомобили в базовых комплектациях или в самом максимальном оснащении.

Дефицит новых автомобилей заставляет клиентов переориентироваться на рынок подержанных автомобилей. Скупают все модели, даже неликвидные, отмечают эксперты. В результате дефицит возникает и там: в первом полугодии спрос на машины с пробегом увеличился на 14,6 процента по сравнению с январем-июнем 2020 года, а средняя цена — на 19 процентов, до 330 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, в России может образоваться не только дефицит машин, но также автомобильных шин и запчастей.

В России было продано 114 130 новых автомобилей в августе, что на 17 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Рынок падает второй месяц подряд.