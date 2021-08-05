Российскому авторынку пообещали падение

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса пообещали скорое падение российскому авторынку. Как сообщает ТАСС, продажи машин в ближайшие несколько месяцев будут сокращаться на фоне нехватки у производителей во всем мире электронных компонентов.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов», — констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

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В конце июля автодилеры предупредили о росте цен на автомобили: в третьем квартале они могут вырасти в среднем на 1-1,5 процента. При этом, по словам гендиректора «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича, на рынке сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей, поэтому спрос на машины с пробегом растет быстрее.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов также говорил, что на рынке новых автомобилей в России возник дефицит. Он отметил, что некоторые потребители, которые хотели бы купить новые автомобили, вынуждены приобретать подержанные авто. Росту спроса на них способствует и увеличение цен на новые автомобили, предупредил он.

В целом глобальный кризис полупроводников, спровоцированный пандемией коронавируса, повлек за собой масштабный кризис на мировом авторынке. По мнению аналитиков, нехватка чипов снизит объем производства машин в 2021 и 2022 годах, несмотря на то, что спрос на них восстанавливается.