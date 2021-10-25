В России значительно выросли цены на автомобили

Новые автомобили за январь-сентябрь подорожали для россиян примерно на 20 процентов, а отдельные бренды — на 40 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц, пишет «Коммерсантъ».

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В первом полугодии новые машины прибавили в цене около семи процентов, а автомобили с пробегом — 8,8 процента. Например, стоимость Volkswagen взлетела на 5-10 процентов, BMW — на 10-25 процентов, импортные Mitsubishi — на 15. Главными причинами подорожания стали дефицит автомобилей и комплектующих, инфляция и обновление моделей.

В среднем цены в премиальном сегменте выросли сильнее, чем в массовом. «Рост в таком темпе продолжится до конца года. Доступность автомобилей не улучшилась, ситуация только ухудшается, исключение — китайские бренды, где мы отмечаем позитивные тенденции», — сказал гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

Спрос превышает предложение, многие вынуждены ездить за автомобилем в другие регионы. Дефицит не будет преодолен еще как минимум до середины следующего года, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей по всему миру может остановиться в следующем году, поскольку в Китае произошли перебои с поставками магния. Это ключевой компонент при создании алюминиевых сплавов, используемых для машин