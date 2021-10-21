Переход на электромобили посчитали недостаточным для городов

Британские эксперты опасаются, что усиленное внедрение электромобилей не решит транспортных проблем мегаполисов. Повсеместный переход на электрокары потребует денежных вложений для модернизации дорожной инфраструктуры, но не гарантирует удобство для граждан и улучшение городской среды, пишет The Guardian.

По словам директора отдела транспортных исследований Оксфордского университета Тима Шванена, политика электрификации транспортной системы Великобритании не учитывает ряд значимых факторов. Во-первых, жители районов с низким доходом не имеют во дворах достаточно места для установки индивидуальных зарядных устройств, поэтому при переходе на электромобили они станут зависимы от городских станций зарядки, что выйдет для них дороже. Во-вторых, несмотря на экологичность электромобилей, на современном этапе автомобилестроения общие выбросы углерода в процессе их создания больше, чем объемы аналогичных выбросов автомобилей с ДВС, поскольку производство аккумуляторов и добыча такого сырья, как кобальт, более углеродоемки.

Кроме того, замена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили не способствует снижению трафика, а значит, не исчезнут такие проблемы мегаполисов, как пробки, ДТП, объезд заторов через дворы и ожирение водителей из-за малоподвижного образа жизни.

Шванен и его коллеги предлагают альтернативные решения: создание инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов, расширение системы каршеринга, обеспечение доступа общественного транспорта к жилым комплексам, школам и предприятиям. «Электрификация должна быть частью решения, но проблему не решить, если мы просто заменим индивидуальные бензиновые и дизельные автомобили на электрические. Нам нужен модальный сдвиг», — сказал он.

Правительство Великобритании планирует выделить более 850 миллионов долларов на создание пунктов зарядки электромобилей и целевые гранты в рамках своей стратегии достижения нулевых выбросов углекислого газа. По данным New AutoMotive, в течение следующих десяти лет необходимо устанавливать по 40-50 пунктов зарядки в день, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию к 2030 году, когда в стране будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов, а часть энергетики перейдет на водород.