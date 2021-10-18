Ford потратится на соперничество с Tesla

Ford инвестирует 230 миллионов фунтов стерлингов (316 миллионов долларов) в производство компонентов для электромобилей на заводе в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, решение американского автопроизводителя связано с обещанием Соединенного Королевства оказать финансовую поддержку.

Завод в Хейлвуде будет переоборудован, и с 2024 года на нем начнется производство компонентов, что даст возможность внедрять новые технологии в электромобили Ford. «Это очень важное объявление для Хейлвуда, поскольку оно обеспечит будущее предприятия», — заявил президент европейского отделения Ford Стюарт Роули. По его словам, сейчас на заводе работает около 500 человек, и компания планирует сохранить рабочие места.

Инвестиции в автомобильную промышленность Великобритании упали во время затянувшихся переговоров по Brexit, поэтому решение Ford потратиться на переоборудование завода представляет собой особую важность для страны. Компания уже вступила в соперничество с Tesla и начала развивать отрасль электрокаров в Европе. «В этой высококонкурентной глобальной гонке производства электромобилей наш приоритет — обеспечить выгоду для Великобритании», — заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

Ранее в 2021 году Ford заявил об амбициозной цели: к 2030 году компания планирует отказаться от машин на топливе и выпускать только электромобили в Европе. Американский автопроизводитель инвестирует миллиард долларов в строительство завода в Германии, где будет налажено производство электрокаров. Ford также планирует, что к середине 2026 года все продаваемые им легковые машины в Европе будут полностью электрическими или гибридными.

