Маск пожаловался на предвзятость к Tesla со стороны властей США

В интервью на конференции СodeCon, посвященной компьютерным технологиям, предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден и его администрация предвзято относятся к его компании Tesla.

Маск вспомнил недавнее мероприятие Белого дома, посвященное индустрии электрокаров, и пожаловался, что власти не пригласили на встречу представителей его автоконцерна. «Он [Байден] ни разу не упомянул Tesla и похвалил GM и Ford за то, что они возглавили недавнюю электромобильную революцию […] Это выглядит немного предвзято, не так ли?» — сказал бизнесмен в разговоре с журналисткой Карой Свишер. «Это не самая дружелюбная администрация. Насколько я могу судить, она контролируется профсоюзами», — добавил он.

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Свишер также поинтересовалась мнением Маска о недавнем расследовании издания ProPublica, где были названы самые богатые предприниматели США, которые якобы избегают уплаты налогов. Анализ данных Налоговой службы США, оказавшихся в распоряжении СМИ, показал, что с 2014-го по 2018 год реальная ставка подоходного налога Маска с учетом всех вычетов и льгот составила 3,27 процента. Бизнесмен не нарушал налогового законодательства, но послабления при уплате сборов, вероятно, были предоставлены ему без должных оснований, говорится в статье. «Налоговые счета Маска совершенно не соответствуют состоянию, которым он располагает», — пишет ProPublica.

Глава Tesla назвал выводы издания ложными и заявил, что его предельная ставка налога в этот период составляла 53 процента. Маск признал, что был год, когда он заплатил «практически нулевой» подоходный налог (2018 год, согласно данным издания). По словам предпринимателя, сбор был так низок из-за того, что он «переплатил» налоги годом ранее.

В сентябре Forbes признал Илона Маска самым богатым человеком в мире. Его состояние выросло на 1,89 процента и теперь оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Маск сместил на второе место в рейтинге своего главного конкурента Джеффа Безоса, заработавшего огромное состояние на корпорации Amazon. В статье ProPublica указано, что Безос тоже сумел избежать уплаты федерального подоходного налога в отдельные годы.

