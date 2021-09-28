Tesla предсказали рекордный рост

Аналитики с Уолл-стрит дали оптимистичные прогнозы по росту поставок Tesla. Как сообщает Reuters, финансисты предсказали, что третий квартал станет лучшим для компании даже несмотря на дефицит чипов, который ударил по автомобильной промышленности.

Производитель электромобилей зарегистрировал рекордно высокую волну поставок на конец квартала. Гендиректор компании Илон Маск попросил своих сотрудников работать «суперхардкорно», чтобы компенсировать задержки в производстве в начале квартала, когда выпуску мешала нехватка запчастей.

Аналитики из Piper Sandler и RBC подняли свои оценки до 233 тысячей автомобилей на третий квартал, который заканчивается 30 сентября, а Credit Suisse прогнозируют 225-230 тысяч автомобилей. Эти результаты на 65-67 процентов выше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

«Кажется, что на Tesla меньше всего повлиял дефицит чипов», — сказал в своем отчете Дэн Леви из Credit Suisse. Аналитик из Piper Sandler Александр Поттер считает, что третий квартал будет наиболее удачным для Tesla. Он также отметил, что электромобили становятся все более распространенными в Европе и Китае, и повысил свой прогноз ежегодных поставок с 846 тысяч до 894 тысяч. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 499 550. Дэн Леви тоже отметил растущее влияние Китая как источника глобального экспорта для Tesla.

Ранее в сентябре Илон Маск назвал дефицит полупроводников временной проблемой, которая закончится к 2022 году. По словам миллиардера, сейчас строится множество заводов по производству микрочипов, благодаря которым ситуация в автомобильной промышленности скоро улучшится.