Илон Маск предсказал разрешение глобальной проблемы

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что глобальная проблема нехватки микросхем, которая вызвала кризис автоиндустрии, разрешится в краткосрочной перспективе, пишет Reuters. Возможно, что окончанию данных трудностей поспособствует строительство новых заводов по производству полупроводников, предсказал он.

«Сейчас строится множество заводов по производству микросхем. Я думаю, что к следующему году у нас будет достаточно возможностей для поставки чипов», — сказал Илон Маск во время дискуссии с председателем компаний Stellantis и Ferrari Джоном Элканном на совместной сессии в рамках Italian Tech Week.

Также представители автомобильной индустрии сошлись во мнении, что развитию сектора поможет ядерная энергетика, которая способна покрыть растущие потребности современного мира в энергии. «Я удивлен, что сегодня некоторые страны уходят от ядерной энергетики, она безопасна», — заявил Маск.

При этом в своем разговоре они избегали вопросов, связных с конкуренцией на рынке электромобилей между Tesla и другими известными компаниями. Илон Маск также поблагодарил Джона Элкана за оказанную его предприятию поддержку в «один из самых болезненных периодов» с 2017 по 2019 год. Глава Tesla уточнил, что тогда производитель электрокаров «полдюжины раз» приближался к банкротству.

Мировой рынок уже лишился более семи миллионов машин из-за дефицита микрочипов. При этом ожидается, что кризис полупроводников продлится до 2023 года, об этом заявляли лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz, а корпорация Semiconductor Manufacturing International (SMIC) решила вложить 8,87 миллиарда долларов в строительство нового завода по производству микросхем.