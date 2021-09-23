Нехватка работников ударила по отрасли электроники

Нехватка кадров ударила по производителям электроники на фоне продолжающегося кризиса рынка чипов, сообщает Reuters со ссылкой на опрос IPC.

Торговая ассоциация IPC, представляющая крупных игроков отрасли, сообщила, что около 80 процентов производителей столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных работников. Более двух третей опрошенных компаний заявили, что их затраты на рабочую силу растут.

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Нехватка кадров усугубляет проблемы на производстве, а также вызывает задержки доставки продукции в то время, когда отрасль сталкивается с глобальным дефицитом микросхем. Более половины респондентов IPC заявили, что нехватка микросхем продлится по крайней мере до второй половины 2022 года. Кроме того, 90 процентов компаний сообщили, что их общие затраты на другие материалы растут.

Как результат, производители столкнулись с задержками в поставках и сокращением прибыли. Лишь четверть опрошенных компаний заявили, что их прибыль растет, остальные ожидают ее сокращения. Кроме того, сроки выполнения заказов увеличились у 88 процентов респондентов.

Главный экономист IPC Шон Дюбравак заявил, что нехватка рабочей силы была наиболее острой в Северной Америке и Европе. По его словам, 44 процента производителей повышают заработную плату для привлечения новых кадров, но компаниям придется предпринять другие меры, чтобы решить проблему. Треть опрошенных уже предлагают работникам гибкий график или дополнительное образование.

Дефицит чипов вынудил многих производителей сократить производство. Нехватка полупроводников была вызвана растущим спросом на персональные компьютеры и другую электронику, которая оказалась крайне необходима людям в период локдаунов. Кризис поставок в последние несколько месяцев усугубился из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13 процентов мирового производства полупроводников.