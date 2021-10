У рынка электромобилей появилась новая угроза

Южнокорейские гиганты, производящие аккумуляторные батареи для мировых компаний электромобилей, столкнулись с угрозой нехватки квалифицированных кадров, передает Reuters.

Компании LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI Co Ltd, контролирующие треть мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей, заявили, что все они борются с острой нехваткой грамотных специалистов в области исследований и инженерии. Три основных южнокорейских гиганта снабжают оборудованием мировые бренды, такие как Tesla, Volkswagen и Ford Motor.

За последние пять лет мировой рынок аккумуляторов увеличился вдвое. Производители батарей отмечают, что спрос на них растет. При этом они не могут найти достаточное количество специалистов с подготовкой, необходимой для развития новейших технологий, например, твердотельных батарей. Согласно данным Корейской ассоциации производителей аккумуляторов, компаниям не хватает почти 3 тысячи сотрудников с ученой степенью в таких областях, как «исследования» и «дизайн». В настоящее время в южнокорейских компаниях работает около 19 тысяч кадров.

Для решения проблемы компания LG Energy Solution уже заявила о планах открыть новую фабрику в престижном корейском университете с гарантированными трудоустройством для выпускников. При этом компания также пытается найти специалистов в США, устраивая там специальные мероприятия по поиску и найму новых кадров.

Кризис в Южной Кореи отражает растущую нехватку талантов на мировом рынке аккумуляторов, который, по прогнозам консалтинговой компании IHS Markit, к 2025 году вырастет втрое (до 90 миллиардов долларов). Группа планирования Европейского батарейного альянса заявила, что рынку также необходима переподготовка и повышение квалификации сотрудников, потому что к 2025 году отрасли потребуется 800 тысяч рабочих. «Спрос на таланты в индустрии аккумуляторов превышает предложение, и производители стремятся получить эту небольшую группу людей, которые могут работать с этой технологией», — заявил аналитик по ценным бумагам Samsung Чо Хён Рюль.

«Нехватка рабочей силы в аккумуляторной индустрии уже стала глобальной проблемой, поскольку многие компании начинают расширять свои мощности», — отмечает главный аналитик IHS Markit Ричард Ким. При этом спрос на электромобили продолжает расти. По мнению исследователей, к 2040 году на электромобили будет приходиться как минимум две трети всех продаж авторынка в мире, а жители европейских стран уже начали постепенно отказываться от покупки обычных автомобилей с бензиновыми двигателями.