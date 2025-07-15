В российском регионе запретили публиковать информацию о беспилотниках

Первышов запретил публикацию данных о работе системы ПВО в Тамбовской области

Власти Тамбовской области ввели запрет на публикацию информации, фотографий и видеозаписей о процессе и последствиях атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов в Telegram.

Он пояснил, что запрет касается как средств массовой информации, так и публикаций в интернете в целом, включая небольшие паблики и личные страницы в соцсетях и мессенджерах. «Речь идет о полетах дронов, их подавлении средствами радиоэлектронной борьбы и поражении расчетами противовоздушной обороны, а также о результатах атак беспилотников ВСУ. Безусловно, не допускается публикация данных о местах расположения военных объектов, систем ПВО и РЭБ», — написал Первышов.

Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: до 5 тысяч рублей — для граждан, до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

На официальные сообщения органов власти и правоохранительных органов запрет не распространяется, подчеркнул врио губернатора.

Ранее запрет на публикацию информации об использовании беспилотников и последствиях их применения ввели в Псковской области. Аналогичные меры приняты в Калмыкии.