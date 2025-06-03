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18:07, 3 июня 2025Россия

В российском регионе ввели запрет на публикацию кадров последствий атак беспилотников

В Калмыкии ввели запрет на публикацию кадров последствий атак беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Калмыкии ввели запрет на публикацию в интернете кадров последствий атак беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Запрещено размещать в интернете информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, ракет и иных средств поражения», — говорится в сообщении.

Помимо того, жителям запретили распространять любую информацию, которая может способствовать раскрытию мест расположения, временной дислокации, а также боевого применения сил Минобороны России. Нарушителей ждет штраф от 3000 до 100 000 рублей.

Ранее аналогичные меры ввели в Волгоградской области. Тогда в администрации региона подчеркнули, что подобные запреты действуют в Санкт-Петербурге, Курской, Тульской, Калужской и других областях.

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