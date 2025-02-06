Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 6 февраля 2025Россия

В российском регионе запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО

В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Ижаковский / Фотобанк Лори

В Волгоградской области вводится запрет, согласно которому нельзя снимать на камеру последствия атак беспилотных летательных аппаратов и работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что нельзя фотографировать, а также производить съемку видео применения и последствий применения дронов, а также мест нахождения и падения БПЛА и мест поражения объектов с помощью таких аппаратов.

Также нельзя снимать «места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также места расположения объектов военной инфраструктуры, средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам, сооружений систем связи, сооружений и систем (организации) охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, иных критически важных объектов».

Соответствующие фото и видео нельзя публиковать и распространять в средствах массовой информации. Запрет не распространяется на деятельность органов власти, а также на ту информацию, которую они публикуют в интернете.

О том, какое наказание последует за вводимое нарушение, не сообщается. В администрации Волгоградской области подчеркнули, что подобные меры действуют в Санкт-Петербурге, Курской, Тульской, Калужской и других областях.

15 января власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы систем ПВО в городе. Постановление будет действовать до конца 2025 года, после чего, вероятно, последует его продление.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

      Арестованный сооснователь «Смысловых галлюцинаций» рассказал о нападении на амбалов

      В Минобороны сообщили о поражении военных аэродромов ВСУ

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше